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Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi "iyiliğe" dönüştürdü - Son Dakika

Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi "iyiliğe" dönüştürdü

09.10.2021 12:06
Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel okulda eğitim gören ortaokul öğrencileri, İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel okulda eğitim gören ortaokul öğrencileri, İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Okul Müdürü Müge Şenyontar, yaptığı açıklamada, "Senin Ürünün Senin Çözümün" sloganıyla 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce kermes gerçekleştirdiğini belirtti.

Her öğrencinin destek verdiği, grup başarısı olan sosyal bir etkinlik olduğunu aktaran Şenyontar, "Kermeste toplanan gelirler, çok güzel yerlere ulaştırılacak inşallah. Elde ettiğimiz paralarla marketlerin düzenlemiş olduğu yardım fişlerinden alıp ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapılarını çalıp, onların sofralarına katkı sağlamış olacağız." dedi.

Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi iyiliğe dönüştürdü
Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi iyiliğe dönüştürdü
Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi iyiliğe dönüştürdü

okul müdürü, Karamürsel, İngilizce, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi 'iyiliğe' dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi "iyiliğe" dönüştürdü - Son Dakika
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