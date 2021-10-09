Karamürsel'de öğrenciler eğitimleri için düzenledikleri kermesi "iyiliğe" dönüştürdü - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel okulda eğitim gören ortaokul öğrencileri, İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Okul Müdürü Müge Şenyontar, yaptığı açıklamada, "Senin Ürünün Senin Çözümün" sloganıyla 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce kermes gerçekleştirdiğini belirtti.

Her öğrencinin destek verdiği, grup başarısı olan sosyal bir etkinlik olduğunu aktaran Şenyontar, "Kermeste toplanan gelirler, çok güzel yerlere ulaştırılacak inşallah. Elde ettiğimiz paralarla marketlerin düzenlemiş olduğu yardım fişlerinden alıp ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapılarını çalıp, onların sofralarına katkı sağlamış olacağız." dedi.