Karapınar'da butik çikolata kursu - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hanımlar Lokalinde kadınlara yönelik 120 saatlik Butik Çikolata Hazırlama Kursu açıldı.

Öğretici olarak Berrin Toy'un görev aldığı kursa 22 kadın kursiyer katılıyor. Kursa katılan kadınlar tarafından hazırlanan ürünler büyük beğeni toplarken kursiyerler edindikleri bilgiler sayesinde aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Ev hanımlarından oluşan kursiyerler sipariş alıp yaptıkları pastaları satıyor.

Kurs Müdürü Ahmet Aydınbelge, "Halk Eğitim Merkezi olarak 7'den 70'e yaşamın alanında eğitim hizmeti veren önemli bir kurum olmaktan mutluyuz. Burada spordan sanata, destekleme ve yetiştirme kurslarına kadar birçok eğitim veriyoruz." dedi.