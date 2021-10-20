Karapınar'da hijyen kursu düzenlendi - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursu düzenledi.

Eğitici olarak Büşra Karlı'nın görev aldığı kursa 23 kişi katıldı. Kursiyerlere, halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler, bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımlar ve hijyen eğitimi mevzuatı ile ilgili eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, "Gıda hizmetleri gibi insanlara doğrudan temas gerektiren sektörlerde hijyen oldukça önemli bir konudur. Pandemi ile gıda sektöründe hijyen ayrı bir önem kazanmıştır." dedi.