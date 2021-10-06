Karapınar'da velilere bağımlılık eğitimi verildi - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından velilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde verilen eğitimde bağımlılığın türleri, aşamaları, bağımlılık belirtileri ve bağımlılıklardan korunma yöntemleri konusunda bilgi verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimcisi İbrahim Harmancı Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerinin diğer okullarda da hem öğrenciler hem de veliler için düzenlenmeye devam edileceğini söyledi.