Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı - Son Dakika

Karapınar Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Göktepe Mevkisine, yamaç paraşütü için pist yaptırdı.

Yamaç paraşütü pisti açılış töreninde yamaç paraşütçüleri gösteri yaptı, gösteride havada Türk bayrağı açıldı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, Türk bayrağını İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a teslim etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karacadağ'ın 2 bin 130 metre yükseklikte olduğunu, bu dağın kalelerin, yer altı şehirlerinin ve doğal güzelliklerin bulunduğu bir volkanik dağ olduğunu belirtti.

Bu pistin bölgeye değer katacağını ifade eden Yaka,"Gençlerimizin, hemşerilerimizin burada bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız. Meke Gölü, Acı Göl, Göktepe inşallah bundan sonra Karapınar'ın daha doğrusu Türkiye'nin, dünyanın spor merkezi olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

İlçe Kaymakam Oğuz Cem Murat da Karapınar'ın coğrafi olarak farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin turizmde hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Doğa turizminin Karapınar'da yapılabilmesi için çalışmalarımız sürecektir. İlçemizde çok fazla tarihi ve kültürel değerler mevcut. Bunları kullanarak şehrimizi turizm yönünden değerlendirmeye çalışıyoruz."