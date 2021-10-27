Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor - Son Dakika

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Ziraat Odası Toplantı Salonunda, pandemi önlemleri dikkate alınarak çitçilerle gruplar halinde görüşmeler yapılıyor.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday arpa ekiminde alternatif taban gübre seçimi ve kullanımı ile ihtiyaç duydukları diğer konularda bire bir bilgilendirmeler yaptı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, gerek tarla başlarında gerekse odada çiftçilere bilgiler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Durmuş, onların daha çok bilgilenmesi daha çok verim alabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.