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Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi - Son Dakika

Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi

22.10.2021 16:28
Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi

Karasu Belediyesi, hizmet araçları filosunu 4 çöp kamyonuyla genişletti.

Karasu Belediyesi, hizmet araçları filosunu 4 çöp kamyonuyla genişletti.

Belediye garajında düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı İshak Sarı, toplam maliyeti 2 milyon 700 bin liranın üzerinde olan 4 çöp kamyonunun, koku bırakmayacak şekilde yeniden tasarlandığını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren belediye kazandırılan araç sayısının 20'ye yükseldiğini anlatan Sarı, hizmet araçlarının her an sahada olacağını kaydetti.

Sarı, araç alımının belediyenin öz bütçesiyle yapıldığını dile getirdi.

Karasu'yu daha temiz ve yaşanılır hale getireceklerini ifade eden Sarı, "Yeni araçlarımız, koku ve dezenfektasyon sistemiyle donatıldı. Sokaklarda geçtiği yerlerde arkasından koku bırakmayacak veya su akıtmayacak." dedi.

Törene, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi
Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi
Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi
Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi
Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi

İshak Sarı, Tragger, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Belediyesi araç filosuna 4 çöp kamyonu ekledi - Son Dakika
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