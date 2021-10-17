Karasu'da 1,5 kilo kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Adreste yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilo içime hazır kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde bir adrese narkotik köpeğiyle operasyon yaptı.

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu