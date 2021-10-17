Karasu'da 1,5 kilo kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo kubar esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde bir adrese narkotik köpeğiyle operasyon yaptı.
Adreste yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilo içime hazır kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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