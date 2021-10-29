Karasu'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Karasu'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin lira para cezası kesildi. Kurudere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan A.D, B.A, T.D, N.E, İ.K. ve M.D'ye toplam 8 bin 16 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kahvehane sahibi olduğu belirlenen İ.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

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