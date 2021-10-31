Karasu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-014 kara yolunda seyreden Y.O. idaresindeki 54 TK 940 plakalı otomobil, Yenimahalle köprüsü yakınlarında Abdullah U'nun kullandığı 54 BT 220 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Bekir U. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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