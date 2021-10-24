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Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

24.10.2021 09:43

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Adapazarı yönüne giden Bekir İ. idaresindeki 54 AEV 753 plakalı otomobil, Karapınar-Karanlıkdere kavşağında Kader K'nin kullandığı 26 ABG 542 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç içinde sıkışan otomobildeki Hatice Fatma K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü Kader K. ile Hatice Fatma K, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Fatma K, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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