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Karatay, 250 bin asfalt serimi hedefine adım adım ilerliyor - Son Dakika

Karatay, 250 bin asfalt serimi hedefine adım adım ilerliyor

01.11.2021 10:42
Karatay, 250 bin asfalt serimi hedefine adım adım ilerliyor

Her zaman Karatay için en kaliteli hizmeti vermeye çabaladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, bu yıl ilçe geneli için koydukları 250 bin asfalt serimi hedefinde adım adım ilerlediklerini söyledi.

Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yol yapım, yenileme, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi ve Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Hasan Kılca, ilk olarak ekiplerin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 600 metrelik Akan Caddesi'nin asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Toplamda 38 metre genişliğindeki caddede ayrıca yürüyüş yolu ve parke çalışmaları da yapıldı.

Hasan Kılca, Akan Caddesi'ndeki incelemenin ardından yine Karatay Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Hacıyusuf Mescit Mahallesi'nde toplam 10 sokakta yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını da inceleyerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılca, vatandaşların rahat ulaşımları için asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu yılki asfalt sezonda belirledikleri 250 bin ton asfalt hedefini aşmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Karatay için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalıştıklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze bağlı tüm mahallelerimizde altyapı, asfaltlama ve parke yol çalışmalarımıza bahar aylarından beri aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece Kış şartlarına da göre de bu çalışmalarımız sürecek. Ekiplerimiz, Konya Ticaret Borsası ve Buğday Pazarı'nın bulunduğu Akan Caddesi'nde yol asfaltlama çalışması yaptı. Caddemizdeki asfaltlama çalışmamızı tamamladık. Buradaki çalışmamızın yanı sıra ekiplerimiz, Hacıyusuf Mescit Mahallesi'nde de 10 sokağın asfaltlamasını yapıyor. Dolayısıyla belediye olarak şu anda ilçemizin birçok yerinde ekiplerimiz bu çalışmaları yürütüyor. Bizler, Karatay Belediyesi olarak ilçemizde altyapısı tamamlanmış her yer sokak ve caddeyi asfaltlayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl 200 bin ton asfalt hedefimiz vardı. Bu hedefimizi aşmıştık. Bu yıl da bu hedefimizi tazeleyerek 250 bin ton hedefi koyduk. Bu asfalt sezonumuzu oldukça yoğun geçiriyoruz ve asfalt hedefimizi aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de çalışmalarımızda emekleri olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay, 250 bin asfalt serimi hedefine adım adım ilerliyor

Hasan Kılca, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay, 250 bin asfalt serimi hedefine adım adım ilerliyor - Son Dakika


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