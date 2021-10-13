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Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor

13.10.2021 08:46
Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor

Karatay Belediyesi, 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda 100 binden fazla Lavanta fidesi ekerek oluşturduğu Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor.

Bahçenin hemen yanındaki 250 bin metrekarelik alan, ekipler tarafından ekim dönemine hazırlanıyor. Yeni alana 200 bin lavanta fidesi ekilecek ve böylece 340 bin metrekareye ulaşacak bahçe, Karatay'ın güzelliğine güzellik katacak.

Karatay Belediyesi tarafından 2019'da ilçeye kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi büyütülüyor. Söz konusu çalışmayla 90 bin metrekarelik alana kurulu olan Karatay Lavanta Bahçesi, 250 bin metrekare daha büyütülerek 340 bin metrekareye çıkarılıyor.

Karatay Lavanta Bahçesi'ne eklenen 250 bin metrekarelik alan, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanmaya başlandı. Bu kapsamda ekipler, ekim döneminde 200 bin adet daha fideyi alana ekerek Lavanta Bahçesi, toplamda 300 bin fideye ulaşacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, görsel güzellikleriyle bulundukları yerlerin atmosferini bir anda değiştiren, ekonomik boyutuyla üreticisine kazanç sağlayan Lavantanın Karatay'a da çok yakıştığını belirterek; 2019 yılında kurdukları Lavanta Bahçesi'ni büyütmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

KARATAY'I GÖRSEL ŞÖLENE HAZIRLIYORUZ

Başkan Hasan Kılca, 90 bin metrekarelik alandan 340 bin metrekarelik alana yükselttikleri Karatay Lavanta Bahçesi ile Karatay'ı görsel bir şölene hazırladıklarına vurgu yaparak; "Karaaslan Üzümcü Mahallemizde oluşturduğumuz Lavanta Bahçemizin bulunduğu alan iki yıl öncesine kadar moloz yığını içerindeydi. Biz, 90 bin metrekarelik bu alana 100 bin Lavanta fidesi ekerek burayı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdük. Şimdi bu bahçemize 250 bin metrekarelik bir alan daha ekleyerek ilçemizin güzelliğine ayrı bir güzellik katacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu alana 200 bin Lavanta fidesi daha ekerek toplamda 300 bin Lavanta bitkisiyle gelecek Yaz aylarında Konyalı hemşehrilerimizle görsel bir şölene hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN İLGİSİ BİZİ HAREKETE GEÇİRDİ

Karatay Lavanta Bahçesi'ni büyütme kararı almalarında vatandaşların projelerine olan yoğun ilgisinin etkili olduğunu ifade eden Hasan Kılca, bu yaz hasat dönemine kadar binlerce ziyaretçi ağırladıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bahçemizde ağırladığımız hemşehrilerimizden ve fotoğraf sanatçılarından oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bu da bahçemizi büyütme kararı almamıza vesile oldu. Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki olan Lavanta ile aynı zamanda faydalı ürün sunma hedefimizi de genişletmek istedik. 250 bin metrekare daha büyüttüğümüz Karatay Lavanta Bahçemiz gibi bölgemize değer katan yeni projelerimizle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor

Hasan Kılca, Lavanta, Bahçe, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi, Lavanta Bahçesi'ni büyütüyor - Son Dakika
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