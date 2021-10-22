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Karatay Belediyesi'nin sanata ve eğitime olan desteği artarak devam ediyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi'nin sanata ve eğitime olan desteği artarak devam ediyor

22.10.2021 11:54
Karatay Belediyesi'nin sanata ve eğitime olan desteği artarak devam ediyor

Karatay Belediyesi, Karaaslan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından Fahri Yavuz'un filografi sanatı olarak bilinen, çivi ve tel işlemesini esas alan sanatın sergisi sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi, Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı.

Serginin açılışı, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan Yakışır, Karatay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yardımcı, Karaaslan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Ali Ekrem Biçer, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Fahri Yavuz, serginin Karatay Belediyesi'nde düzenlenmesi ve kendilerine olan destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Yavuz, Osmanlı döneminin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından filografiyi yeniden canlandırmak istediğini söyleyerek, sergisinde ortaya koyduğu eserlerin günümüz sanat anlayışına da uygun olarak farklı konseptlerde işlediğini sözlerine ekledi.

OKUL MÜDÜRÜ BİÇER'DEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Karatay Karaaslan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Ali Ekrem Biçer de, filografinin emek ve sabır isteyen bir sanat dalı olduğuna dikkat çekerek bu sanat dalında birçok eser veren Fahri Yavuz'u tebrik etti.

Okul Müdürü Biçer şunları söyledi: "Filografi, son derece özenli örgü işlemlerini içeren ve yapıldığında ortaya harika sonuçlar çıkan bir sanat. 2017 yılında başladığı çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan Fahri Yavuz'u tebrik ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da belediye hizmet binasını bizlere açtı. Bu vesileyle eğitime ve sanata olan desteklerini hiçbir zaman esirgemediği için Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya ayrıca teşekkür ediyorum."

ÖĞRENCİMİZ EMEK EMEK İŞLEYEREK SERGİSİNİ AÇTI

Filografi sanatının, zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Karatay Karaaslan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcihan Battır ise Filografi sanatını daha fazla kişiye tanıtmak için sergiyi açtıklarını söyledi. Battır; "Öğrencimiz Fahri Yavuz, 4 yılda emek vererek ortaya çıkardığı eserlerinin sergisini açtı. Bu gayret ve etkinlikler, gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve kendinden sonraki nesli de olumlu anlamda teşvik etmesine vesile oluyor. Karatay Belediyesi'ne de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi'nin sanata ve eğitime olan desteği artarak devam ediyor

Mustafa Kemal Atatürk, Karatay Belediyesi, İmam Hatip, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi'nin sanata ve eğitime olan desteği artarak devam ediyor - Son Dakika


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