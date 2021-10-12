KARDEMİR, Karabük Bilim Şenliği'nde yer aldı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 7-9 Ekim'de düzenlenen "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor" etkinliğinde stant açtı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Etkinliğe stant ile katılım sağlayan şirketimiz, eğitim müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu projeleri ve çalışmaları tanıtımının yanı sıra örnek ürün numunelerini de etkinlik alanına taşıdı. Stantta sergilenen ve etkinlik için özel olarak getirilen İlk Türk demiri ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü."

Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve kent protokolünün standı ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, "Standımız kenttaşlarımız ve öğrenciler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde okul-sanayi iş birliği kapsamında şirketimizde çalışma hayatlarına başlayan öğrencilerimiz de etkinlikteki diğer stantlara ziyaretler düzenledi." ifadelerine yer verildi.