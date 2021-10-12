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KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN - Son Dakika

KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN

12.10.2021 09:58

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) ruhsatsız tüfekle öldüren Mustafa Baran'ın (62) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) ruhsatsız tüfekle öldüren Mustafa Baran'ın (62) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Baran, duruşmada Bu şahıslardan 10 yıldır kaçıyorum. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben diyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisinde, mülkiyeti Hazine'ye ait 15 dönüm araziye 5 kardeş, zeytin ağacı dikti. Araziye 16 Mart'ta gelen Hüseyin Baran ile kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada otomobilden ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyine ateş etti. Hüseyin Baran, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Baran ise aracına binerek kaçtı. Olayın ardından jandarma, evinde saklanan Mustafa Baran'ı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran, sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Cinayete konu arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu kaydedilen iddianamede, olayın tasarlanarak işlediğine dair delil elde edilemediği belirtildi.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENDİ

Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde SEGBİS ile katıldı, tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Olayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık ile Hüseyin Baran'ın öz kardeş olduklarını ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğunu hatırlatarak, Olay günü sanığın tarlaya gittiği, kullandığı tüfeğin aracında bulunduğu, sanığın ekmiş olduğu soğanlara gübre atmaya başladığı, bu sırada maktul Hüseyin'in olay yerine geldiği, taraflar arasında arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesinden dolayı tartışma yaşandığı, tartışmanın devamında maktul Hüseyin'in Mustafa'yı elindeki nacakla kovalamaya başladığı, bir süre sonra sanık ile maktulün boğuşmaya başladığı, akabinde sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktul Hüseyin Baran'a ait giysiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde atışın 'uzak atış' olduğu tespit edilmiştir. Sanığın öldürme eylemi öncesinde maktulle yaşamış olduğu tartışma ve arbedenin 'haksız tahrik'e neden olduğu ve eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır dedi.

Savcı, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran'ın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

'PİŞMANIM, KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran, Dosyaya bakılırsa bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum diye konuştu.

Duruşmada tarafların avukatları, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma, ertelendi.

KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN
KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN
KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN
KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN

Jandarma, Manavgat, Savcı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI YA O ÖLECEKTİ YA BEN - Son Dakika
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