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Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı - Son Dakika

Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı

21.10.2021 12:18

Trabzon'da yarım asırdır eczacılık yapan ve kardeşini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden 73 yaşındaki Asiye Aydın, salgına karşı aşı olunması çağrısında bulundu.

Trabzon'da yarım asırdır eczacılık yapan ve kardeşini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden 73 yaşındaki Asiye Aydın, salgına karşı aşı olunması çağrısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1971 yılında mezun olduktan sonra Ortahisar ilçesinde eczane açan Aydın, ilçe halkına 50 yıldır hizmet veriyor.

Yıllar içerisinde çeşitli rahatsızlıklar geçiren, beynine iki kez pıhtı atan Aydın, 10 ay önce de kardeşi Mustafa Şerafettin Aydın ile Kovid-19 hastalığına yakalandı.

Karantina sürecinin ardından hastalığı atlatan Aydın, kardeşinin aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Mesleğine devam eden Aydın'ın acısı, 8 ay önce de kalfası kalp krizinden ölünce ikiye katlandı.

Aydın, AA muhabirine, eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, okulunu bitirdikten hemen sonra iş yerini açtığını söyledi.

Üniversiteyi kazandığında tıp fakültesini tercih ettiğini, 15 gün eğitim aldıktan sonra babasının talebi üzerine bırakarak eczacılık fakültesine kayıt yaptırdığını anlatan Aydın, "Babam daha çok eczacıları severdi, üniversite sınavına girdiğim zaman 6 fakülte kazanmıştım. İlk önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim ama babam eczacı olmamda ısrarcı olduğu için kaydımı oradan alarak eczacılığa geçiş yaptım. Fakülteyi bitirdikten sonra da eczacılığı severek yapmaya başladım." dedi.

Aydın, eczacılık mesleğine başladığı yıllarda şartların daha zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarla ilgili hatırladığım çok şeyler anlatmakla bitmez. İlaç almak için bize gelip de hala diyaloğumuzun devam ettiği hastalarım olduğu gibi şehir dışından da gelen birçok hastalarım vardı. Eskiden bazı ilaçları da kendimiz yapardık, hastaların peşinden giderdik. Çok uzaklardan gelenler olurdu, gece ilaç bulamazlardı, saat 03.00'te beni uyandırırlardı, dükkanı açıp ilaç verirdim, para almazdım. Durumu olmayanlara yardım ederdik. Bizim dönemimizdeki eczacılık da değişti artık."

"Kovid-19'un gelmesiyle eczacılar olarak çok zor günler geçirmeye başladık"

Aydın, "Kovid-19'un gelmesiyle eczacılar olarak çok zor günler geçirmeye başladık. Kovid-19 geldi, hepimizi mahvetti. Her şey tepe taklak ters gitti. Birçok sağlık emekçisi gibi ben de Kovid-19'a yakalandım, iyileştim ama kardeşimi bu hastalıktan kaybettim. Sonrasında 4 aşı yaptırdım. Her gün vaka sayıları artıyor. Artık herkesin bir şeylerin ucundan tutması lazım. Herkesin aşısını olması, kendisi ve ailesi için maske, mesafeye dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kardeşinin vefatının kendisini derinden yaraladığını vurgulayan Aydın, bir süre önce de çalışma arkadaşını kaybetmekten dolayı yaşadığı üzüntüsünü dile getirdi.

Aydın, "Kardeşimin ölümünün ardından, benimle 12 yıldır çalışan kalfam Murat Sağır'ı da 8 ay önce ani bir kalp krizi nedeniyle kaybettim. Peş peşe tarifsiz acılar yaşadım ama sağlığım el verdiği sürece eczacılık mesleğini yapmayı düşünüyorum." dedi.

Eczanede 14 yıldır kalfa olarak çalışan Şener Bayrak ise Aydın'ın her gün işine sabah 08.00'de gelerek akşam 18.00'de gittiğini söyledi.

Bayrak, Aydın'ın işini severek yaptığını dile getirerek, "Son birkaç yıldır rahatsızlıklarının artmasına rağmen her gün yine işinin başında çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Bayrak, şöyle devam etti:

"Bizi çok etkiledi, yakınlarımızı kaybettik. Allah kalanlara uzun ömürler versin. Herkesin aşı olmasını istiyorum, ben de Kovid-19 geçirdim belki ağır geçirmedim ama insanı zorlayan bir hastalık. Sosyal mesafeye ve maskeye insanların dikkat etmesi gerekiyor. Biz en azından hastalarla her gün yüz yüzeyiz. Belki her gün 10-15 Kovid-19 hastasıyla bir arada oluyoruz, sürekli temastayız. Artık bizim de ister istemez psikolojimizi bozuyor. Evde eşimiz, çocuklarımız, yakınlarımız var yanlarına giderken de tedirgin gidiyoruz, ondan dolayı herkesin aşı olmasını istiyorum."

Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı

Ankara Üniversitesi, Kalp Krizi, Trabzon, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı - Son Dakika
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