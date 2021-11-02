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KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ - Son Dakika

KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ

02.11.2021 12:42

BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, 170 ülkeden 50 bin kişinin başvurduğu uluslararası eğitim inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından seçilen 'En Parlak 100' öğrenciden biri oldu.

BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, 170 ülkeden 50 bin kişinin başvurduğu uluslararası eğitim inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından seçilen 'En Parlak 100' öğrenciden biri oldu. Aça, her zaman hazır olmak gerektiğini, çok küçük bir şeyden büyük fırsatlar çıkabileceğini söyledi.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust isimli 2 ayrı vakıf tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde 15-17 yaşları arasında gelecek vadeden 100 genci 'Global Rise Winner' olarak seçiyor. Seçilen gençler, eğitimleri ve gelecekteki kariyerleri için çeşitli teşvikler almaya hak kazanıyor. İnisiyatifin amacı her sene dünya çapında 100 parlak genci seçerek bu gençleri hayatları boyu desteklemek, eğitimli ve bilinçli bir 'Rise' topluluğu oluşturmak. Eğitim inisiyatifi 'Rise Fort The World' projesine 170 ülkeden 50 bini aşkın öğrenci başvurdu. Adaylar arasında 42 ülkeden 100 başarılı öğrenci seçildi. Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına Türkiye'den 3 öğrenci girmeyi başarırken, bunlardan 2'si Diyarbakır'da yaşayan Gül Karen Aça ve Berra Nur Yüce oldu, Doğa Dınçbaş ise İstanbul'dan seçildi. Başarılarıyla ailelerinin gururu olan iki genç, 2022 yılının temmuz ayında programın diğer üyeleriyle bir zirvede buluşacak.

'ÜZERİNE HAYAL KURDUĞUM BİR ŞEYDİ'

Gül Karen Aça, 'Ben de başvurmaya karar verdiğimde aslında beni çok zor bir sürecin beklediğini aslında biliyordum. Bu yıl daha ilk olmasına rağmen 50 bin başvuru aldılar. İşin ucunda büyük bir fırsat var. Geçen yıl eylül ayından bu yana Rise'ya hazırlanıyorum. Başvuru materyallerini yolluyorum, bu yıl kasım ayında da açıklandı. Çok rahatladım, emek harcadığım üzerine hayal kurduğum bir şeydi. Gerçekleştiği için de çok mutluyum, ileri de güzel şeyler başaracağıma başkalarını da inandırmak harika bir şey. Rise, kazananlarla tanışmak ve onları tanımak istiyor. Çünkü en iyi desteği bu şekilde sağlayabileceğine inanıyorlar. Bir süre birbirimizi tanıyacağız ve bize bazı kurslar ile eğitim fırsatlarını tanıtacaklar. Onlardan yararlanacağız, sonrasında da burs imkanları bizim için açık olmuş olacak. Burslardan faydalanmaya başlayacağım. Temmuz ayında hep birlikte buluşacağız. Herkese bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Her zaman hazır olmak gerekiyor, çok küçük bir şeyden büyük fırsatlar çıkabiliyor. O yüzden her zaman en iyisini yapmaya çalışmalarını tavsiye ederim' dedi.

KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ
KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ

Eric Schmidt, Diyarbakır, Google, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAREN, DÜNYADA 'EN PARLAK 100' ÖĞRENCİ ARASINA GİRDİ - Son Dakika
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