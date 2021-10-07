Üye Girişi
Karga "Duman" kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor - Son Dakika

Karga "Duman" kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor

07.10.2021 10:58

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ortaokul öğrencisinin yaralı halde bulup tedavi ettiği karga "Duman", kendisini iyileştiren çocuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ortaokul öğrencisinin yaralı halde bulup tedavi ettiği karga "Duman", kendisini iyileştiren çocuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çetiner, yaklaşık 1 yıl önce okulun bahçesinde yaralı bir karga buldu. "Duman" ismini verdiği kargayı alıp evine götüren Çetiner, tedavi edip iyileştirdi.

Karga, serbest bırakılmasına rağmen Çetiner'in evinin çevresinden ayrılmadı.

Eğitim öğretim yılı başlayınca yeniden okula giden Çetiner'in peşinden ayrılmayan Duman, gündüzleri okulda geçiriyor. Bazen Çetiner'in sınıfına bazen de başka sınıflara giren, okulda serbestçe dolaşan Duman'a öğrenciler yiyecek veriyor. Duman, okul çıkışında da Çetiner'i takip ediyor.

Okul müdürü Murat Önder, AA muhabirine, öğrencilerinden Çetiner'in okulun bahçesinde dolaşırken bir karganın yaralandığını gördüğünü, onu evine götürerek tedavi edip beslediğini söyledi.

Çetiner ile karga arasında büyük bir dostluk oluştuğunu belirten Önder, "Okula başlayınca da karga, Ömer'den ayrılmadı. Ömer okulda olduğu sürece karga da okulumuzda duruyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok seviyor. Bazen benim odama geliyor, bazen başka bir sınıfa gidiyor, bazen öğretmenler odasında oluyor. Bizimle beraber akşama kadar gün geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Duman'ın öğrencilerle beraber ders bitimine kadar okulda kaldığını anlatan Önder, "Bahçede dolaşan Duman'a öğrenciler de yiyecek veriyor, onlarla oyunlar oynuyor. İstediği zaman açık camlardan, kapılardan sınıfa, derse girebiliyor. Öğrenciler ile biraz vakit geçirdikten sonra başka sınıflara veya oyun bahçesine dönüyor. Duman, okulumuzun, öğrencilerinin maskotu haline gelmiş bir hayvan." dedi.

Ömer Faruk Çetiner de kargayı yağmurlu bir havada kanadı kırık şekilde bulduğunu dile getirerek, "Bağırıyordu, tedavi edip beslemeye başladım evde. Adını sisli bir havada bulduğum için 'Duman' koydum. Benden kaçmıyor, tutuyorum, seviyorum. Okula gelip pencereden içeri giriyor, derslerimize giriyor, sıramıza konuyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Halil Bolat ise Duman'ın okullarının kargası olduğunu söyleyerek, "Pencereleri açık bıraktığımız için sınıfın içine giriyor. Canı istediğinde girip çıkabiliyor. Okulumuzu onunla paylaşıyoruz. Bazen bizimle oyun oynuyor, toplarımızı kaçırıyor. Küçük sınıflar korkuyor fakat biz korkmuyoruz. O bizim okul arkadaşımız, o da bizimle öğreniyor. O, okulumuzun maskotu." şeklinde konuştu.

Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor

Gümüşhacıköy, oyunlar, Amasya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karga 'Duman' kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otobanda cinsel ilişkiye giren çift, polisin suçüstü baskınıyla yakalandı 11:13 Otobanda cinsel ilişkiye giren çift, polisin suçüstü baskınıyla yakalandı Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı 10:37 Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Karga "Duman" kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement