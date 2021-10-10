Üye Girişi
Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek - Son Dakika

Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek

10.10.2021 19:16

Kargo sektöründe dijitali büyük oranda kullandıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, taşımacılıkta 'canlı takip' dönemini başlattıklarını söyledi.

Kargo sektöründe dijitali büyük oranda kullandıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, taşımacılıkta 'canlı takip' dönemini başlattıklarını söyledi. Akyürek, "Kargo teslimatta mı, yolda mı, güzergahta buluşabilir miyiz" gibi anlık seçeneklerle hizmet sağlıyoruz. Bu uygulamalarla yüzde 99 müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayında 5 bin ek istihdam sağlayacağız. Sektöre yeni bir güç ve kuvvet sağlayacağız' dedi.

GKN Kargo, İstanbul'da bir otelde düzenlenen yönetim toplantısı ve eğitim etkinliğiyle 5 bin yeni istihdam müjdesi verdi. Toplantıda 2022 yılı hedefleri de açıklandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, pandemiyle birlikte dijitalin ön plana çıktığına dikkat çekerek, 'Pandemiyle birlikte tedirgin olduk; yatırımlarımız ve hedeflerimiz vardı. Bunların hepsinin duracağını düşündük ama dijital dünyanın büyüklüğünü ön görememiştik. Buna rağmen hızlı bir şekilde dijital ve inovasyona büyük bir adım attık. Pandeminin çıkmasıyla, tüketici ister istemez e-ticaret tarafına yöneldi. Pandemi sektör için pozitif gelişmeler yarattı ve bize çok şey kattı' ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, çalışanlara eğitim verildi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE YÜZDE 200 BÜYÜME Pandeminin gelmesiyle küçülme yaşanmasını beklerken, teknoloji atağıyla büyüme kat ettiklerini belirten Akyürek, '2019 ile 2020 arasında biz yüzde 50-60 arasında küçülme beklerken, yüzde 150-200 büyüme ile karşılaştık. Yolumuz daha çok uzun, dijitale ve inovasyona ayak uydurmaya devam edeceğiz.2019-2020 arasında 450-500 ek istihdam sağladık. Şu an hem mağazacılık hem de e-ticaret yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları gördükçe biz de piyasaya yeni soluk getirmek, sektöre yeni bir rekabet getirmek istedik. İlk 6 ay içerisinde yaklaşık 300'ün üzerinde yetkili servis sağlayıcıları, ek olarak 18 aktarma merkezini, 24-25 aktarma merkezine tamamlayacağız' dedi.

Akyürek, '2022'in yılının ilk 6 ayında 5 bin ek istihdam sağlayacağız. Sektöre yeni bir güç ve kuvvet sağlayacağız' diye konuştu.

CANLI TAKİP SİSTEMİ İLE SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Sektörde yaptıkları dijital çalışmalarla fark yaratmayı hedeflediklerini belirten Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim öne çıktığımız kısım, sistemimiz ve alt yapımız. Piyasaya yenilik getirmek istedik. Herkes hizmetini yerine getiriyor, teslimatını yapabiliyor. Biz bunları yaparken dijitale önem vermek istedik. Yazılımımıza ciddi bir destek sağladık. Kargomu bulamadım, ürünüm gelmedi, sorun yaşıyorum, düğünüm var, teslimatın acil olması lazım gibi merkez müşteri hizmetlerine sorular geliyor. Bunların önüne geçmek için tüketiciler, hem pazarlardan hem de markaların online sitelerinden SMS kodları gelir. SMS kodları da flygkn sistemine düşer. O sistemden SMS koduna tıkladığımız zaman direkt o anda, 'Kargo teslimatta mı, yolda mı, yoldaysa saat kaçta varabilecek, trafik yoğunluğu çok fazla ben gelip alabilir miyim' Güzergahta buluşabilir miyiz?' gibi anlık seçeneklerle WhatsApp desteği ile hizmet sağlıyoruz. 'Evde yokuz, bulamadık, geldik, göremedik' gibi sorunları çözerek yüzde 99 müşteri memnuniyetine ulaşacağız.?

1 MİLYON PAKET TAŞIMA HEDEFİ

Şu anda ortalama taşınan günlük paket sayısının 300-350 bin seviyesinde olduğunu söyleyen Akyürek, 'Bizim amiral gemimiz moda ve perakende tarafı. Türkiye'de moda ve perakendenin en büyükleriyle çalışıyoruz. Şu anda 350 bin olan paket sayımız, yılbaşında yani 3 aylık süreçte 600-650 bin seviyesi, son 3 ayda da mart-nisan ayında da 1 milyon paket hedefimize ulaşacağız. Ulaşmak zorundayız çünkü yatırımlarımız, ön görülerimiz ve hedeflerimiz bunlar üzerine kurulu. Hem 5 bin ek istihdam yaratarak hem de günlük 1 milyon paket seviyesine ulaşarak 24 aktarma merkezi ile 300'ün üzerinde yetkili servis sağlayıcıları ile piyasaya ciddi bir soluk getireceğiz' dedi.

81 İLDE HER YERDE OLACAĞIZ

Türkiye'nin her yerine yayılma hedefleri olduğunu belirten Akyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Şu an için uluslararası taşımacılığa girmek istemiyoruz. Bildiğimiz işte kalmayı istiyoruz. İlk 5 yıl için böyle bir düşüncemiz yok. Şu an Türkiye'nin 51 iline ulaşma hedefindeyiz. Yılbaşı itibariyle de 81 ile kapı kapı, köy köy ulaşıyor halde olacağız.'

Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek
Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek
Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek
Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek

İstihdam, İstanbul, Türkiye, SMS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu 18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi 18:41 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti 17:51 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 16:28 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 15:25 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı 15:04 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken 14:41 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
17:50 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel         
19:20
Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı         
18:42
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız         
18:22
KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım         
17:35
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor         
16:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 19:25:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement