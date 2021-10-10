Kargo taşımacılığında 'canlı takip' dönemi; Anlık görüşmeler yapılabilecek - Son Dakika

Kargo sektöründe dijitali büyük oranda kullandıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, taşımacılıkta 'canlı takip' dönemini başlattıklarını söyledi. Akyürek, "Kargo teslimatta mı, yolda mı, güzergahta buluşabilir miyiz" gibi anlık seçeneklerle hizmet sağlıyoruz. Bu uygulamalarla yüzde 99 müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayında 5 bin ek istihdam sağlayacağız. Sektöre yeni bir güç ve kuvvet sağlayacağız' dedi.

GKN Kargo, İstanbul'da bir otelde düzenlenen yönetim toplantısı ve eğitim etkinliğiyle 5 bin yeni istihdam müjdesi verdi. Toplantıda 2022 yılı hedefleri de açıklandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, pandemiyle birlikte dijitalin ön plana çıktığına dikkat çekerek, 'Pandemiyle birlikte tedirgin olduk; yatırımlarımız ve hedeflerimiz vardı. Bunların hepsinin duracağını düşündük ama dijital dünyanın büyüklüğünü ön görememiştik. Buna rağmen hızlı bir şekilde dijital ve inovasyona büyük bir adım attık. Pandeminin çıkmasıyla, tüketici ister istemez e-ticaret tarafına yöneldi. Pandemi sektör için pozitif gelişmeler yarattı ve bize çok şey kattı' ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, çalışanlara eğitim verildi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE YÜZDE 200 BÜYÜME Pandeminin gelmesiyle küçülme yaşanmasını beklerken, teknoloji atağıyla büyüme kat ettiklerini belirten Akyürek, '2019 ile 2020 arasında biz yüzde 50-60 arasında küçülme beklerken, yüzde 150-200 büyüme ile karşılaştık. Yolumuz daha çok uzun, dijitale ve inovasyona ayak uydurmaya devam edeceğiz.2019-2020 arasında 450-500 ek istihdam sağladık. Şu an hem mağazacılık hem de e-ticaret yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları gördükçe biz de piyasaya yeni soluk getirmek, sektöre yeni bir rekabet getirmek istedik. İlk 6 ay içerisinde yaklaşık 300'ün üzerinde yetkili servis sağlayıcıları, ek olarak 18 aktarma merkezini, 24-25 aktarma merkezine tamamlayacağız' dedi.

Akyürek, '2022'in yılının ilk 6 ayında 5 bin ek istihdam sağlayacağız. Sektöre yeni bir güç ve kuvvet sağlayacağız' diye konuştu.

CANLI TAKİP SİSTEMİ İLE SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Sektörde yaptıkları dijital çalışmalarla fark yaratmayı hedeflediklerini belirten Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim öne çıktığımız kısım, sistemimiz ve alt yapımız. Piyasaya yenilik getirmek istedik. Herkes hizmetini yerine getiriyor, teslimatını yapabiliyor. Biz bunları yaparken dijitale önem vermek istedik. Yazılımımıza ciddi bir destek sağladık. Kargomu bulamadım, ürünüm gelmedi, sorun yaşıyorum, düğünüm var, teslimatın acil olması lazım gibi merkez müşteri hizmetlerine sorular geliyor. Bunların önüne geçmek için tüketiciler, hem pazarlardan hem de markaların online sitelerinden SMS kodları gelir. SMS kodları da flygkn sistemine düşer. O sistemden SMS koduna tıkladığımız zaman direkt o anda, 'Kargo teslimatta mı, yolda mı, yoldaysa saat kaçta varabilecek, trafik yoğunluğu çok fazla ben gelip alabilir miyim' Güzergahta buluşabilir miyiz?' gibi anlık seçeneklerle WhatsApp desteği ile hizmet sağlıyoruz. 'Evde yokuz, bulamadık, geldik, göremedik' gibi sorunları çözerek yüzde 99 müşteri memnuniyetine ulaşacağız.?

1 MİLYON PAKET TAŞIMA HEDEFİ

Şu anda ortalama taşınan günlük paket sayısının 300-350 bin seviyesinde olduğunu söyleyen Akyürek, 'Bizim amiral gemimiz moda ve perakende tarafı. Türkiye'de moda ve perakendenin en büyükleriyle çalışıyoruz. Şu anda 350 bin olan paket sayımız, yılbaşında yani 3 aylık süreçte 600-650 bin seviyesi, son 3 ayda da mart-nisan ayında da 1 milyon paket hedefimize ulaşacağız. Ulaşmak zorundayız çünkü yatırımlarımız, ön görülerimiz ve hedeflerimiz bunlar üzerine kurulu. Hem 5 bin ek istihdam yaratarak hem de günlük 1 milyon paket seviyesine ulaşarak 24 aktarma merkezi ile 300'ün üzerinde yetkili servis sağlayıcıları ile piyasaya ciddi bir soluk getireceğiz' dedi.

81 İLDE HER YERDE OLACAĞIZ

Türkiye'nin her yerine yayılma hedefleri olduğunu belirten Akyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Şu an için uluslararası taşımacılığa girmek istemiyoruz. Bildiğimiz işte kalmayı istiyoruz. İlk 5 yıl için böyle bir düşüncemiz yok. Şu an Türkiye'nin 51 iline ulaşma hedefindeyiz. Yılbaşı itibariyle de 81 ile kapı kapı, köy köy ulaşıyor halde olacağız.'