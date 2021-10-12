Karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya 18 yıl hapis - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak istediği için karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya indirimsiz 18 yıl hapis cezası verildi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, 3 Kasım 2020'de, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23) konuşmak için 1717 Sokak'ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, kocası Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen 14 Eylül'de görülen son celsede savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı.

İndirim yok

Dosyanın karar duruşması bugün Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Kıncı duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Aycan Kıncı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Burak Kıncı, son sözün mahkemeye ait olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. - İZMİR