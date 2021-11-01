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KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

01.11.2021 15:04

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Emirhan K. (35), tartıştığı eşi G.K.'yi (34), sokak ortasında dövüp 4 yerinden bıçakladı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Emirhan K. (35), tartıştığı eşi G.K.'yi (34), sokak ortasında dövüp 4 yerinden bıçakladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, Emirhan K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan K.'nin kadını bıçakladığı ve dövdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan K. ve eşi G.K., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Lokantadan çıkan genç kadın otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi elindeki bıçakla, G.K.'yi bıçaklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen G.K., bir yandan da eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan G., yere düşen kadına bu kez tekme ve tokat attı. Olayı gören bir kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan G., saldırıya son verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Emirhan K.'nin karısını bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis tarafından gözaltına alınan Emirhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan K.'nin ifadesinde, eşinin kendisini başkasıyla aldattığını iddia ettiğini belirterek, Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm dediği öğrenildi.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın başında bekleyen kadın

-Kocasını koşarak gelmesi

-Kocasının kadını bıçakladığı anlar

-Yere düşen kadının karşı koyma çabaları

-Kadına yerde bıçaklaması

-Kadına tekme ve tokat atması

-Olay yerine gelmesi

-Detaylar

Haber Onur KAYA ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) -

KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA
KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA
KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA
KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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