Karkamış Sınır Kapısında kaçak motor parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Karkamış Sınır Kapısında kaçak motor parçaları ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan araç motor parçaları Karkamış Gümrük Kapısında ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan araç motor parçaları Karkamış Gümrük Kapısında ele geçirildi. Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü ve Karkamış KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den gelen bir tırın dorsesinin alt kısmında yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 68 adet kullanılmış araç kompresör üst kapağı ile 1 adet kullanılmış motor üst kapağı ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, yakalanan araç motor parçaları ise Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca el konuldu. - GAZİANTEP

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