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Karnavas'tan sonbahar manzaraları - Son Dakika

Karnavas'tan sonbahar manzaraları

16.10.2021 21:20

Karnavas'tan sonbahar manzaraları Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde sonbahar mevsimi görsel şölen sunuyor.

Karnavas'tan sonbahar manzaraları

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde sonbahar mevsimi görsel şölen sunuyor.

Ormanağzı köyünde sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan ağaç yaprakları muhteşem görsel güzellik oluşturuyor. Ormanağzı köyü Coreker yaylası, Yağıştap yaylası, Mükav yaylası, Haşutlar yaylası görülmeye değer güzellikler oluşturuyor.

Ormanağzı köyü Ballıca yaylasında ikamet eden Musa Kaya 'Bizim burada sonbahar başka bir güzel üst tarafında orman altı köyümüz. Çok güzel köyümüz temiz hava oksijeni bol köyümüzün eşi benzeri yok bu civarda' dedi.

İsmail Hakkı Ekinci ise 'Ormanağzı köyündeyiz sizlerin de görmüş olduğunuz gibi sonbahar mevsimi mükemmel buraya gelince huzur buluyorum. Doğa sanki sulu boya ile boyanmış özel ressamlar tarafından yapılmış gibi doğa harikası bir yer' dedi.

Karnavas'tan sonbahar manzaraları
Karnavas'tan sonbahar manzaraları
Karnavas'tan sonbahar manzaraları
Karnavas'tan sonbahar manzaraları

Sonbahar, Erzurum, Olur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karnavas'tan sonbahar manzaraları - Son Dakika


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