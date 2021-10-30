Üye Girişi
Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi - Son Dakika

Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi

30.10.2021 18:12
Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV), Diplomasi Vakfı ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, Bilim Eğitim Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından "Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV), Diplomasi Vakfı ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, Bilim Eğitim Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından "Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'ndeki konferansa, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Aygün Attar ve Azerbaycanlı tarihçi ve eski siyasetçi Musa Kasımlı katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Büyükelçi Mammadov, Kars Antlaşması'nın çok önemli olduğunu ve yeni nesiller tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Attar ise Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin Kars Antlaşması'nın 5. maddesine atıfta bulunduğunu belirterek, "Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasına cevaz veren hukuki bir senettir Kars Antlaşması." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da 1920'li yıllarda yayınlanan Ermeni gazetesi Aşhadavri Zayn üzerine yaptığı çalışmaları paylaştı. Özşavlı, gazetede yayımlanan sahte haberlere işaret ederek, "Onlarca sayıyı inceledim. Tüm yer isimleri Türkçe, zaten özel isimleri çeviremezsiniz. Ermeni alfabesiyle fakat Türkçe isimler. Yani 1876'dan beri Rus ve Ermeni işgalinde olmasına rağmen halen köylerin, kasabaların isimleri Türkçe ve Ermeniler dahil Türkçe isimleri kullanıyorlar. Bu bize neyi gösterir buraların özbeöz Türk yurdu olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı tarihçi Musa Kasımlı ise Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın beraber hareket ettiğinde bölgeye huzur geldiğini dile getirerek, "Azerbaycan, 1920 yıllarında da 1970 yıllarında da ve şimdi de Rus-Türk münasebetlerinde altın köprüdür." şeklinde konuştu.

Rus akademisyen Aleksandr Sotnisenko, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Türk-Rus ilişkilerini hatırlatarak, dönemin Batı devletlerinin Kafkasya'daki emelleri karşısında, Türk-Rus iş birliği için gereken ortamın hazırlandığını belirtti.

Gürcistanlı tarihçi Prof. Dr. Otar Janelidze de Moskova Antlaşması'nda Türk-Rus müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Janelidze, Türkiye'nin ve Rusya'nın o dönemde uluslararası izolasyonda olduğunu kaydederek, "Çökmüş imparatorluklarını yeniden inşa etmeye çalışan eski hasımlar ortak bir zemin buldular." dedi.

TRT World çalışanı ve araştırmacı Turan Gafarlı da tarihte Türk-Rus iş birliğinin her zaman zorunluluk sonucu geliştiğinin altını çizerek, "Kars Antlaşması, belki de ilk antlaşmadır ki Türkiye'yi bugün olduğu yere getirmiştir. NATO müttefikliğine getirmiştir, Batı'nın yanında durmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yel de Kars Antlaşması'nın Türkiye'nin doğu sınırlarının netleşmesi konusunda son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarihte olaylar sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbirine bağlıdırlar. Bu sene Sakarya Savaşı'nın da 100. Yılı ve Moskova Antlaşması, Sakarya Savaşı'nın bir sonucu olarak imzalanmıştır." şeklinde konuştu.

Kars Antlaşması öncesi bölgedeki jeopolitik durumu değerlendiren Dr. Cavid Veliyev, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında fikir ayrılıkları olabileceğini ve bu konuların diplomatik iş birliğiyle çözülebileceğini söyleyerek, son Karabağ savaşından sonra ortaya çıkan durumun buna uygun olduğunu dile getirdi.

Veliyev, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye'nin işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının güvenliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, Zengezur Koridoru'nun tekrar açılmasının, bölgedeki barışa katkı sağlayacağını kaydetti.

Azerbaycan, Türkiye, Kars, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu 17:48 Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evden çıkan 16 yaşındaki Selda sırra kadem bastı 17:22 Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evden çıkan 16 yaşındaki Selda sırra kadem bastı Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Beşiktaş zirve yarışında ağır yaralı! Kara Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti Beşiktaş zirve yarışında ağır yaralı! Kara Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti         
18:03
Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor         
17:49
Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 18:19:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement