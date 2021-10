Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutladı - Son Dakika

KARS'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı ve tren garının önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtına eş zamanlı çelenk konulmasıyla başladı. Hükümet Konağı önünde yapılması planlanan program hava sıcaklığının 2 dereceye düşünce, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'na alındı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Bugün gazi Kars'ımızın; Türk milletinin ezansız ve bayraksız olamayacağını, hürriyetsiz yaşayamayacağını kazanılan zafer ile tüm dünyaya ilan ettikleri gündür. Bugün; şanlı Türk bayrağının Yüzbaşı Abdurrahman Bey tarafından Kars Kalesi'ne çekmesiyle gazi Kars'ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür. Bugün; ben Türküm, Türk; esir olmaz, devletsiz, bayraksız, ezansız, hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen gazi Kars'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümüdür. Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani'nin fethi ve Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş bu topraklar, kan verilerek, can verilerek vatan yapılmıştır. Kars, sahip olduğu ekonomik, kültürel, siyasi, stratejik değerlerinin yanı sıra, tarih içinde üstlendiği rollerle ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olmuştur. Kars, Birinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Kafkas cephesidir ve bu nedenle dağlarında, platolarında, bu kutsal topraklarda on binlerce şehidimiz yatmaktadır" dedi.

Yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kalan Kars'ın, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldığını belirten Vali Öksüz, "Kars'ın kurtuluşu, düşmana karşı topyekun mücadele veren Türk halkına da büyük moral olmuştur. Milli mücadele döneminin ilk zaferlerinden olan Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu, cumhuriyetimizin temellerinin atılmasındaki en büyük etkenlerden de birisidir. Bağımsızlık ateşini 30 Ekim'de yakan hürriyet sevdalısı şehitlerimiz, Kars'ı vatan topraklarına katan kahramanlarımız emin olsunlar ki; Kars'ın kalesindeki ay-yıldız, dünya durdukça Türkiye 'ye güneş gibi doğmaya devam edecektir" diye konuştu.

Vali Öksüz'ün konuşmasının ardından halk oyunları ve Kafkas ekipleri gösteri yaptı. Halk ozanları ile mehteran takımının konseri sonrası Kafkas ekib,i gösterilerinin sonunda açtıkları Türk bayrağını öperek Vali Öksüz'e teslim etti.