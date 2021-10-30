Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, hava muhalefeti nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

Karslı aşıkların türkü söylediği programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da "Ölürüm Türkiye'm" ve "Çırpınırdı Karadeniz" eserlerini çaldı.

Vali Türker Öksüz, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının dünyanın en pahalı toprakları olduğunu söyledi.

Ani'nin fethi ve Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş Anadolu topraklarının, kan ve can verilerek vatan yapıldığını ifade eden Öksüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kars'ın kalesindeki ay-yıldız, dünya durdukça Türkiye'ye güneş gibi doğmaya devam edecek. Kars, sahip olduğu ekonomik, kültürel, siyasi, stratejik değerlerinin yanı sıra, tarih içinde üstlendiği rollerle ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olmuştur. Kars, 1. Dünya Savaşı'nın Kuzey Kafkas cephesidir ve bu nedenle dağlarında, platolarında, bu kutsal topraklarda on binlerce şehidimiz yatmaktadır."

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, "Geçmişten Günümüze 101. Yılında Gazi Kars'ın Kurtuluşu" konferansıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.