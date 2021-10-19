Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşların tarlalarda yiyecek bulmaya çalışması dikkati çekti.