Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü - Son Dakika

Bazı vatandaşlar suları çekilen köyü ziyaret etti.

Son günlerde havaların yağışsız geçmesi nedeniyle barajın su seviyesi daha da azaldı.

Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.

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