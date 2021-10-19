KARS'TA 'KUZU KESTANESİ' GÖRÜCÜYE ÇIKTI - Son Dakika

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HAVA sıcaklığının zaman zaman sıfır dereceye kadar düştüğü Kars'ta Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında ün kazanan kuzu kestanesi olarak adlandırılan Sinop kestanesi seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Osmanlı ve Türk mutfağında geniş bir kullanım alanı olan ve pilavından tatlısına kadar çeşitli tariflerde kullanılan kestane seyyar tezgahlarda damaklara doyulmaz bir tat veriyor. Kars'ta sonbaharın sonuna doğru, köşe başlarında beliren kestane satıcıları kışın geldiğini haber verircesine tezgahlarını açıyor. Üzerinde piştiği kömürün kokusuyla özdeşleşen kestane, bir kese kağıdında vatandaşların hem avucunuzu hem de içinizi ısıtıyor. Geçen yıl kilosu 45 lira olan kestane fiyatları, bu yıl Ege Bölgesinde yaşanan orman yangınlarının ardından 60 liraya çıktı.

Kars'ın en işlek caddelerinden olan Faikbey ve Kazım Karabekir Caddesinin kesiştiği noktada 26 yıldır tezgah açarak kestane satan evli ve 2 çocuk babası Bülent Bekdemiroğlu (50), bir yandan kestanesini pişiriyor bir yanda da 'kuzu kebap, kuzu' ve 'kestane kebap, yemesi sevap' diye bağırarak müşteri topluyor.

Kışın kestane kebap yazın ise mısır satıcılığı yapan Bekdemiroğlu, 'Seyyarcılık bir kültürdür. Mekan veya bir iş yeri kiralayıp bu işi yapmak biraz zor. Türkiye genelinde olduğu gibi insanların ayak altında olması lazım. İklimler soğuk, kestane şuan biraz pahalı çünkü ülkemizde yaşanan orman yangınlarından sonra üretim azaldı ve kestane Sinop tarafından geliyor. Ege'de kestane hasadı başlarsa fiyatlar düşer diye konuştu.

Kars'ta kestanenin kilosunun 60 lira, İstanbul'da ise 150 lira olduğunu kaydeden Bekdemiroğlu, 'Kestane, Kars'ta çoğu illere göre şuan ucuz. İstanbul'da 100 gramı 15 lira. Karslılar kestaneye yine de rağbet gösteriyor, iklim soğudu için ve soğuk havalarda satılan gıda maddesi olduğundan dolayı talepler var dedi.

Yazın da mısır satarak ailesinin geçimini sağlayan Bekdemiroğlu, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kışın her gün saat 0800'de açtığı tezgahını 2200'de topluyor.