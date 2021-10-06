Kars'taki "Bilim Doğudan Yükselir Bilim Şenliği"ne 12 ilden 58 proje katıldı - Son Dakika

Kars'ta, Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "Bilim Doğudan Yükselir Bilim Şenliği", 12 ilden 58 projenin katılımıyla başladı.

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen şenliğin açılışında öğretmenler, öğrencileriyle hazırladığı birbirinden farklı materyali sergiledi.

Atölye liderlerinin projelerini anlatıp yapılacak çalışmalar hakkında eğitim verdiği şenlik 4 gün sürecek.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Kars'ta eğitim alan öğrencilerin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması ve kendi benliğinde bilim kültürünü hissetmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda yapılan bilimsel çalışma ve teknolojik atılımlarla birçok alanda yerli ve milli üretimlerin yapıldığına dikkati çeken Öksüz, "Artık ülkemiz yerli ve milli otomobilini üretmiş, savunma ve gemi sanayi başta olmak üzere daha birçok alanda ürettiği teknolojik ürünleri, ihraç eder hale gelmiştir. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar elbette ki sevgili gençlerimizdir. Toplumun aydınlık geleceğe ulaşması, gençlerimizin kazanacağı vizyona, ufkunun genişliğine bağlıdır. Gençlerimiz, bilimin ışığından ve teknolojiden yararlandıkları oranda geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler." dedi.

Proje yürütücüsü Mustafa Othan da 4 gün boyunca 58 farklı atölyede öğrencilerin atölye liderleri eşliğinde bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini deneyerek ve uygulayarak anlatacaklarını kaydetti.

Günümüzde uygulanan eğitim anlayışının her geçen yıl ihtiyaçlara göre değiştiğini anlatan Othan, "Yapılacak proje faaliyetleriyle öğrencilerin bilimsel deneyim kazanmasını sağlayacak çok sayıda etkinlik, atölye, sergi, uzay küresi, müzik dinletisi, bilimsel söyleşinin yanı sıra gökyüzü gözlemleri yaptırılarak katılımcıların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Öksüz, beraberindekilerle proje atölyelerini gezerek bilgi aldı.

Açılışa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve diğer ilgililer katıldı.