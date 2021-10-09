Son Dakika › Güncel › Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu

Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır