Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta canlı hayvan pazarında tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan F.B'yi kentteki canlı hayvan pazarında dün silahla yaraladığı iddia edilen E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.K, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Zanlı E.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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