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Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

09.10.2021 10:29
Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kars'ta canlı hayvan pazarında tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kars'ta canlı hayvan pazarında tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan F.B'yi kentteki canlı hayvan pazarında dün silahla yaraladığı iddia edilen E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.K, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı E.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'taki kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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