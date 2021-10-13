Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sancı mevkiinde yaya olarak ilerleyen 22 yaşındaki genç araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz'den Ortaca istikametine giden, Y.K. idaresindeki 48 AFS 385 plakalı araç, Köyceğiz'in Sancı mevkiine geldiği sırada, yolda yaya olarak ilerleyen ve karşıya geçmeye çalışan Y.D. (22)'ye çarptı. Kazanın şiddeti ile Y.D.'nin metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Y.D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA