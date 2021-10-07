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Karşıyaka Belediyesi ve İESOB'dan iş birliği zirvesi - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi ve İESOB'dan iş birliği zirvesi

07.10.2021 17:07
Karşıyaka Belediyesi ve İESOB'dan iş birliği zirvesi

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Esnaf Masası'ndan sorumlu Meclis üyeleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Birlik yöneticileri ile bir araya geldi.

İlçe esnafının sorunlarının konuşulduğu toplantıda, iş birliği ile hayata geçirilebilecek projeler de görüşüldü. Karşıyaka Çarşısı'ndaki esnaf sergileri ve online alışveriş toplantıda ön plana çıkarken, Karşıyaka Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Mithat Salepcioğlu da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'ORTAK PAYDA' VURGUSU

Esnaf ve sanatkarların toplumsal yaşamda önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, halkın ve esnaf kesiminin sorunlarını ortak paydada çözmek için İESOB'den katkı almak istediklerini belirtti. Tugay, "Esnaf odalarının görüşleri ve katkıları bizim için çok önemli. Esnafın rahat olduğu, işlerinin iyi olduğu bir ülkede refah ve huzur ortamı sağlanır. Onların beklentileri ile toplumun beklentileri çoğu zaman örtüşür. Ancak bazı noktalarda, örneğin Karşıyaka Çarşısı gibi konut ve iş yerlerinin bir arada olduğu yerlerde sorunların yaşandığı bir gerçek. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile çarşıda bir çalışma yaptık. Verdikleri rapora göre insanlar, çarşıdaki işletmelerin yaya geçişini engelleyecek derecede ürünlerini dükkan dışında sergilemesinden rahatsız. Aslında semt çarşılarının konsepti AVM'lerden farklıdır. Karşıyaka Çarşısı'nda esnafın ürünü iş yerinin önünde sergilemesi sokaklara ayrı bir renk katıyor. Ama dükkanının önünü depo gibi kullanan, tüm ürünlerini yığanlar da var. Aşırıya kaçan arkadaşların uyarılması gerekiyor. Biz düzenleme yapmaya kalkınca tepki gelebiliyor. Burada esnaf odalarının iş birliği ve desteği işi kolaylaştırır. Biz çarşımızın gelişmesini, daha düzenli çalışmasını istiyoruz. Bu şekilde çarşıdaki insan sirkülasyonu artar, esnafın da işi bereketlenir" diye konuştu.

KURUMSAL İLİŞKİ

Esnaf teşkilatının Karşıyaka Belediyesi ile uyum içinde çalıştığına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise "Karşıyaka Belediyesi'nden memnuniyetimiz vardır. Sizlere getirdiğimiz her sorunumuzu çözdünüz, ilgilendiniz. Yapacağınız projelerde bizim nerede olduğumuz önemli değil, verebileceğimiz katkıları bize belirtin, elimizi taşın altına sokmaya hazırız" dedi.

Yerel yönetimlerde esnaf temsilcilerinin eksikliğinin hissedildiğini de kaydeden Mutlu, şöyle devam etti: "Daha önceden oda başkanlarımız meclis üyesi olabiliyordu. Bu şekilde hem kente hem esnaf kesimine önemli hizmetler verdik. Ancak sonradan kanun değişikliği yapıldı. Mevcut seçim sistemi esnaf yöneticilerinin aynı zamanda belediye meclis üyesi olabilmelerine müsaade etmiyor. Bu da belediye-esnaf teşkilatı arasında kurumsal bir ilişkinin kurulamamasının en büyük nedenini oluşturuyor."

Karşıyaka Çarşısı'ndaki sorunlara da değinen Mutlu "Karşıyaka Çarşısı ilçenin gözbebeği. İnsanların alışverişlerini yaptığı, ailesi ile gezdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı bir merkez. Burada yaşanan sorunların çözümü için desteğe hazırız. Çarşı'nın dışında pek çok alanda da iş birliğine açığız. Örneğin pandemi dönemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Bu değişim artarak sürecektir. Son dönemde online alışverişler büyük ilgi gördü. Ticaretin geleceği burada. Biz de bu değişime ayak uydurmalıyız çünkü uyduramayanlar silinmeye mahkum. Pek çok internet alışveriş sitesi esnafın ürettiği ürünü sadece pazarlayarak aldığı komisyonlarla üyelerimizden daha çok kazanıyor. Önce bu noktada doğru adımlar atmalı, Karşıyaka Belediyesi başta olmak üzere kentteki tüm yerel yönetimlerle bu kapsamda ortak projeler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile birlikte işporta tezgahlarının gözden düştüğünü hatırlatan Karşıyaka Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Mithat Salepcioğlu da "İşporta tezgahları artık revaçta değil. Pandeminin de etkisiyle insanlar, albenisi olmayan ürünlerin satıldığı bu tezgahların kalitesini ve hijyenini sorgulamaya başladı. İnternet satışları ilgi görmeye başladı.Esnaf Masası olarak esnafa internet, mali konularda danışmanlık ve eğitim verilmesine yönelik bir önerge vererek, çarşı esnafını geliştirmeyi ve iş potansiyelini artırmayı hedefledik" dedi.

Karşıyaka, İnternet, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi ve İESOB'dan iş birliği zirvesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi ve İESOB'dan iş birliği zirvesi - Son Dakika
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