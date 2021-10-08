Son dakika haberi: Kartal'da 5 katlı binada yangın: 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

KARTAL'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kişileri itfaiye erleri tahliye ederken 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Orta Mahalle Hamdi Efendi Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye müdahale sırasında binada yaşayan kişileri tahliye etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişiye ambulanslarda müdahale edilerek tedavi altına alındı. Dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın sırasında olay yerine olan Yavuz Aydın, "Evde çocuk çakmakla oynarken yangın çıkmış. Çocuk iki ya da iki buçuk yaşlarındaymış' dedi. Bir vatandaş ise "Çocuk çekyatta ateş çıkarmış. Ateş tutuşmuş herhangi gibi bişey yok. Çocuğun kaç yaşında olduğunu bilmiyorum" dedi.