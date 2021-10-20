Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-2 - Son Dakika

Mustafa ESEN - Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Kartal'daki yediemin otoparkındaki baskında şebeke lideri M.E., ile 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Artvin'de icralık araçların satışında ihaleye katılmak isteyen kişileri tehdit edip, vazgeçiren ve ihaleye fesat karıştıran şüphelilere baskın düzenlendi.O adreslerden biri Kartal oldu. Mali Şube ekipleri buradaki Albatros yediemin otoparkında bugün ihale yapılacağı sırada operasyon düzenledi. Otoparkın işletmecisi ve şebeke lideri olduğu tespit edilen M.E., birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.