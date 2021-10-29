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KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

29.10.2021 17:41

KARTAL Samandıra TEM bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KARTAL Samandıra TEM bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 16.45 sıralarında Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Bağlantı yolundan Kartal istikametine giden 34 DYL 942 plakalı otomobille aynı istikamette giden 06 CAH 645 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de kaza nedeniyle takla atarken kazada bir araç sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolunun trafiği bir süre aksadı. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken bağlantı yolunun trafiği normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

TEM Otoyolu, Samandıra, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA İKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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