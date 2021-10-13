Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika

Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi.

Kartal'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı. Kartal'da TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolü kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı. Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı. (Mustafa Ayabakan/İHA)

Son Dakika

UFO gördüğünü iddia eden Gareth Bale'den bir uzaylı çıkışı daha! Takım arkadaşını bıktırdı

Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti

İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında

20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı