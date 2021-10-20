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Kartal'da "Pembe Patika" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kartal'da "Pembe Patika" etkinliği düzenlendi

20.10.2021 17:26
Kartal'da

"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kartal Belediyesi iş birliğinde "Pembe Patika" etkinliği düzenlendi.

"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kartal Belediyesi iş birliğinde "Pembe Patika" etkinliği düzenlendi.

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'ndaki etkinliğe katılan vatandaşlar, "Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır" yazılı pankart taşıdı.

Bando eşliğindeki yürüyüş, pembe kurdele şeklinde süslenen yolda yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, bu tür etkinliklerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Aksu, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" için Kızılay'dan gelen öneriyi kabul ettiklerini belirterek, "Son yıllarda meme kanseri hepinizin de bildiği gibi en çok görünen ve aslında en de kolay tedavi edilebilen kanser türü. O nedenle buna farkındalık oluşturmak, bu sürece katkıda bulunmak adına Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel öncülüğünde Kartal Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz." dedi.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan ise meme kanseri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bazı bilgiler verdi.

Cihan, kendisinin meme kanseri ameliyatlarını yapan bir doktor olduğunu dile getirerek, "Bu hastalığa yakalanmamak için dinamik, enerjik, zinde, bilgi dolu olursak bütün silahlarımızı kuşandığımızı herkese göstermek istiyoruz. Toplumsal farkındalığımızı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kadın kanserlerinin yüzde 47'si meme kanseri"

Bu kanser çeşidinin nedenlerinden bahseden Cihan, şunları kaydetti:

"Meme, sonuçta vücudun dışında ve kanseri ilk çıktığında dışarıda yakalanırsa etraflıca alınıp çıkarılabilen bir organ. Korkmamız gereken aslında hastalığın kendisi değil sıklığı. Kadın kanserlerinin yüzde 47'si meme kanseri. Kadınlar yüzde 12 oranında, kanseri yaşamlarının bir döneminde yakalanma riskine sahip. Ama peki herkes aynı riskte mi? Yani herkeste yüzde 12 mi? Değil. Kiminde yüzde 1-2-3, kiminde yüzde 30-40-50. İşte asıl fark etmek gereken nokta burası. Çünkü meme kanserinin risk faktörleri kişiden kişiye değişiyor."

Aşırı kilo, sağlıksız ve hareketsiz yaşam, çok yağlı beslenme ile kadınlarda sigara ve alkol tüketiminin meme kanseriyle yakından ilişkili olduğuna dikkati çeken Cihan, aktif, hareketli, dinamik bir hayat geçirmek gerektiğini söyledi.

Cihan, kilodan ve sigaradan uzak durmak gerektiğini ifade ederek, "40 yaşından sonra yıllık tekrarlayan mamografiler çektirmemiz lazım. Memede en ufak bir şüphe değişiklik olursa hiç korkmadan cesurca da hekime gidip gerekli tedavileri almamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikte, Kızılay sağlık ekipleri tarafından meme kanseri ve muayenesi konularında hazırlanan bilgilendirici videolar gösterildi.

Kartal'da Pembe Patika etkinliği düzenlendi
Kartal'da Pembe Patika etkinliği düzenlendi
Kartal'da Pembe Patika etkinliği düzenlendi
Kartal'da Pembe Patika etkinliği düzenlendi
Kartal'da Pembe Patika etkinliği düzenlendi

Kartal Belediyesi, Meme Kanseri, Kızılay, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da 'Pembe Patika' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da "Pembe Patika" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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