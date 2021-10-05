Kartal'da simit satması engellenen kişi verici kulesine çıktı - Son Dakika

- Kartal'da simit satması engellenen kişi verici kulesine çıktı

-Verici kulesindeki intihar girişimini itfaiye engelledi

İSTANBUL - Kartal'da simit satan seyyar satıcı, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bahçesinde simit satışını engellemek isteyen güvenlik görevlileri ile münakaşa yaşadı. Bunun üzerine şahıs, hastane bahçesindeki verici kulesinin tepesine tırmanarak intihara kalkıştı. İtfaiye 3. denemesinde bir miktar para vererek şahsı intihardan vazgeçirdi. Olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kartal'da simit satan seyyar satıcı, iddiaya göre Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde simit satmaya çalıştı. Fakat hastanenin güvenlik görevlisi simit satmasına izin vermeyince aralarında arbede yaşandı. Olay sırasında sinirlenen seyyar satıcı da hastanenin bahçesindeki verici kulesine çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşlar korku içinde intiharı izlerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleye çıkan şahıs, itfaiyenin 3. denemesinde kendisine bir miktar para verilerek intihardan vazgeçirildi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçen şahsın rahat tavırları gözden kaçmadı.

Olay anına şahit olan Şamil Doğan, "Arkadaşın, hastanenin önünde simit satmasını engellediler. Biraz da hırpaladılar. Hırpalayınca o da kendini direkt vericiye doğru çıktı. Biraz sıkıntısı var" dedi.

Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.