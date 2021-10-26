Son dakika gündem: Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişiyi sepetli aracıyla kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı

Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis