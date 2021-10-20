Üye Girişi
'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama - Son Dakika

'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

20.10.2021 10:00
'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Vurgun' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u, mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Vurgun' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u, mahkemece tutuklandı.

Antalya Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K.B., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada, 'Kartal Grubu' olarak bilinen şüphelilerin birçok suça karıştığının ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için 'yağma', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

12 ADRESE 'VURGUN' OPERASYONUManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından cuma günü 12 adrese 'Vurgun' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; Ferdi Kartal liderliğindeki örgütün elemanları Abdullah Kartal, Ahmet Bozyiğit, Coşkun Kartal, Levent Şahin, Mahsum Altın, Murat Alın, Mustafa Özdemir, Tahir Coşkunsu, A.S., K.Ö., B.B. ve K.P. ile birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş M.E., İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan A.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y. de gözaltına alındı.Şüphelilere ait 12 ev ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda; 21 cep telefonu, 23 SIM kart, 7 bilgisayar, 9 USB bellek, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplam 65 dijital materyal ile çeşitli şirket ve şahıs adlarına düzenlenen, çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 euro ele geçirildi.2 ŞÜPHELİ SERBESTŞüphelilerden Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanı A.S. ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y., polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.4 GÜN SORGULANDILAR Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde 4 gün ifade veren 14 şüpheli ise işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Manavgat'a getirildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde çevik kuvvet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin ifadeleri ve yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli malzemeler dosyalar ve çuvallarla taşındı.9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan 14 şüpheli, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Saat 01.30 sıralarında ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ferdi Kartal, Abdullah Kartal, Ahmet Bozyiğit, Coşkun Kartal, Levent Şahin, Mahsum Altın, Murat Alın, Mustafa Özdemir ve Tahir Coşkunsu; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'iş yerinde ve eklentilerinde yağma', 'tefecilik' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden M.E., A.S., K.Ö., B.B. ve K.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama
'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı 09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar 09:49 Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız 09:25 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez 09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar 07:46 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim 01:02 Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 23:14 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:46 Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
09:22 Dört odacıklı midesiyle nesli tükenmekte olan vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü
09:09 Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
08:36 Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor
08:23 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
Büyük zam geliyor! Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Büyük zam geliyor! Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:00
Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
09:51
Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak         
09:29
Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı         
09:09
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi         
07:48
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir         
00:41
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 10:07:21. #1.13#
SON DAKİKA: 'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement