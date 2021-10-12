Kaş'ta elma hasadı devam ediyor - Son Dakika

Kaş ilçesinde geçen ay başlanan elma hasadı sürüyor.

İlçenin yaylarında yetiştirilen "starking" ve "golden" türü elmalar bölgenin ekolojik koşulları dolayısıyla kalite, tat ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Üretici Mustafa Koştur, Gömbe yaylasında 65 yaşındaki ağaçlardan aroması güzel ve lezzetli elmaların yetiştiğini söyledi.

Elmanın kilogramının bu yıl kalitesine göre 1,5-2 liraya alıcı bulduğunu belirten Koştur, fiyatın önceki yıllara göre memnun edici olduğunu dile getirdi.

Koştur, Gömbe'de çok sayıda ailenin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gömbe elması diğer yerlerde yetiştirilenlerden bir adım önde. Bunun nedenlerinden biri, tadı ve kokusu. 16 dönümlük bir alanda yaklaşık 600 ağacımız var. Ağaçlarımızın 65 yıllık olması sebebiyle ürünümüz kaliteli. Bahçemizde çalışan 20 kişiyle elmaları özenle topluyor, paketlendikten sonra kış aylarında tüketilmek üzere soğuk hava deposuna koyuyoruz."