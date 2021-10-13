Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı - Son Dakika

Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Salih Ç. idaresindeki 07 Z 0182 plakalı otomobil, Andifli Mahallesi Orulca mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki Meryem Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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