Kaş'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Meryem Ç. yaralandı.

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