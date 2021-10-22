Üye Girişi
Kaş yapalım derken göz çıkardılar - Son Dakika

Kaş yapalım derken göz çıkardılar

22.10.2021 14:52
Kaş yapalım derken göz çıkardılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunun Damlalı Dede Mağarası duvarları, sprey boyalarla yazılan yazılarla çirkin bir görüntü oluştururken, tarihi mağarada bir başka skandal yaşandı, yazılar sıvanarak kapatılmaya çalışıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunun Damlalı Dede Mağarası duvarları, sprey boyalarla yazılan yazılarla çirkin bir görüntü oluştururken, tarihi mağarada bir başka skandal yaşandı, yazılar sıvanarak kapatılmaya çalışıldı.

Akıllara durgunluk veren skandal, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Bölgede her yıl binlerce yerli ev yabancı turistin ilgi odağa olan tarihi Damlalı Dedede Mağarasının duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar gündem olmuştu. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalar ile mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

Bu duruma müdahale etmek isteyen ve görüntü kirliliği oluşturan yazıları silmek için harekete geçen bazı çevre sakinleri ise ellerine aldıkları kova ve fırçalarla, duvarlara sıva sürerek mağara duvarlarına yazılan yazıların üzerini kapatmaya çalıştılar. En az 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan bu tarihi mağaraların bir sandal yöntemle sıvanması ise başka bir tepkinin fitilini ateşledi. Özel bir silme tekniği ve cihazı ile silinmesi gereken tarihi mağaralarda yaşanan bu durum akıllarda soru işareti bıraktı.

Mağaraları sıvayanların kimler olduğu ve kimden talimat alarak böyle bir girişimde bulundukları ise bilinmiyor.

(Hayati Kanat-İHA)

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Kemerkaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş yapalım derken göz çıkardılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş 14:48 Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi 14:24 Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız

Son Dakika Haberleri
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı         
14:53
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi         
14:40
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
14:25
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı         
11:28
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı         
00:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş yapalım derken göz çıkardılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement