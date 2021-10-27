Kasaplı'ya yeni içme suyu kaynağı - Son Dakika

Açılan bu sondajla birlikte mahallede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununun sona ermesi hedefleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Sondajdan alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallenin kullanımına sunulacak sondaj ile özellikle yaz aylarında yer altı su seviyelerinin daha derinlere çekilmesiyle birlikte yaşanan içme suyu sıkıntısının son bulması hedefleniyor.

"İnşallah artık yaz aylarında sıkıntı çekmeyeceğiz"

Kasaplı Mahalle Muhtarı Halil Kaymak, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Kasaplı mahallesi olarak özellikle yaz döneminde 3 ay içme suyumuz yetersiz geliyordu. Yeni açılan sondaj kuyusu ile de mahalleye yeni bir içme suyu kaynağı kazandırıldı. İnşallah bu sondaj ile artık yaz aylarında da sıkıntı çekmeyeceğiz" diye konuştu.