Kasım 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'da ayrı ayrı yapılacak AB dışişleri ve savunma bakanları toplantıları, Fransa'da düzenlenecek Paris Barış Forumu ve Libya konulu uluslararası konferans kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Bulgaristan, Kosova ve Kırgızistan'daki seçimler de kasım ayının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kasım ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

3 Kasım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Danimarka'da Nordic Council toplantısına katılacak ve soruları cevaplayacak.

4 Kasım

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin oluşturduğu OPEC + grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretim kesintisi düzenlemesini görüşmek üzere çevirim içi toplanacak.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te " Afganistan'da yeni durum" başlıklı bölgesel konferans düzenlenecek.

9 Kasım

Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 28. yılında tören gerçekleştirilecek.

11 Kasım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris Barış Forumu düzenlenecek. Foruma, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılacak.

12 Kasım

Fransa'nın başkenti Paris'te Libya konulu uluslararası konferans düzenlenecek.

14 Kasım

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'ya yaptırımlarının süresi dolacak.

Kosova'da yerel seçimlerin ikinci turu düzenlenecek.

Kırgızistan'da 14 Kasım'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek.???????

15 Kasım

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

16 Kasım

Brüksel'de AB Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

17 Kasım

Brüksel'de Avrupa Kanser Zirvesi düzenlenecek.

22 Kasım

Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak.

23 Kasım

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

25 Kasım

Bosna Hersek Devlet Günü kapsamında etkinlikler yapılacak.

İki gün sürecek Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) çevrim içi düzenlenecek.

28 Kasım

Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutluk'un "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" kutlanacak.

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri yapılacak.