Üye Girişi
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali - Son Dakika

Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali

14.10.2021 12:23

KASIMPAŞA'da bulunan Zindan Arkası Mezarlığı'nda Şeyh Ahmed Efendi ile Balmumcu Damadı Ali Efendi'nin mezar taşları çürümeye terk edildi.

KASIMPAŞA'da bulunan Zindan Arkası Mezarlığı'nda Şeyh Ahmed Efendi ile Balmumcu Damadı Ali Efendi'nin mezar taşları çürümeye terk edildi. Her yerinde çöp bulunan mezar taşları, yerinden sökülmüş ve mezar yerleri kaybolmaya yüz tutmuş durumda.

Kasımpaşa'da bulunan Zindan Arkası Mezarlığı'ndaki silindir şeklindeki mezar taşlarından biri 16. yy'da yaşamış imam ve şeyh Ahmed Efendi'ye, diğeri ise 1760'lı yıllarda yaşamış Balmumcu Damadı Ali Efendi'ye ait. Yıllardır bakımı yapılmayan mezar taşları yerinden sökülmüş durumda. Mezarların taşları kırılmış halde. Tarihi mezarlara yönelik ilgisizliğinin yanında bazı kimselerin de attıkları çöpler de toplanmıyor.

"MEZAR TAŞI ÇOK GÜZEL BİR HAT SANATIYLA YAZILMIŞ, MUHTEMELEN AHMED EFENDİ TANINMIŞ BİRİ"

Mezar taşları hakkında bilgi veren Tarih Araştırmacısı Müfid Yüksel, taşların acilen korumaya alınmasını talep etti. Yüksel, mezar taşlarının sahipleri hakkında bilgi vererek, "Silindir şeklinde olana üstüvani deniyor, taş güzel bir yazıyla yazılmış.  Ahmed Efendi'ye ait taş olduğu görülüyor. Ahmed Efendi bir imam ve şeyh dolayısıyla önemli bir adam. Mezar taşı büyükçe ve çok güzel bir hat sanatıyla yazıldığı için Ahmed Efendi muhtemelen tanınmış bir şahsiyet. Ahmed Efendi'nin yaşadığı yıllar 16. yy sonları ile 17. yy başlarına denk gelebilir. Ahmed Efendi muhtemelen hem bir cami imamıdır hem de bir tarikat şeyhidir. Ahmed Efendi muhtemelen ilmiye sınıfından çünkü mezar taşında öyle bir şey gösteriyor. Eğer mezar taşı tam okunabilirse kimliği daha da açığa çıkacak ve eserleri olan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Diğer bir taş daha var orada. O da 1760'lı yıllara ait, başındaki kavuktan saray görevlilerinden birisine ait olduğunu anlayabiliyoruz" dedi.

"BİR TAŞ BİLE TARİHİ VERİLERİ DEĞİŞTİREBİLİR BU YÜZDEN TAŞLAR KORUMAYA ALINMALI"

Yüksel, mezar taşlarının tarihi bilgilere erişmek için çok önemli olduğunu vurgulayarak," Mezar taşlarının bazen tarihi şahsiyetlerin varlığını ortaya koyabilir. Bir taş bile tarihi bir verileri değiştirebilecek bir şeye sahip olabiliyor.  Çok önemli tarihi veriler, biyografik malzemeler, sanat eseri olanlar, hat eseri olanlar kayboluyor ve bir daha yerine ikame edilemiyor. Dolayısıyla bu veriler biyografik malzeme anlamında dönemin sosyal yapısını belirleyebiliyor. Mesela meslekler ortaya çıkıyor. Bazı şahsiyetlerin babalarından ailelerinden veriler elde ediliyor ancak mezar taşları kaybolduğu zaman verilere ulaşma imkanınız olmuyor. Mezarlıklar son 80 yılda bilinçsiz bir şekilde yok edildi. Dolayısıyla bunların kayıpları gerçekten çok büyük kayıp oluyor. Onun için bunların korunması lazım. Sağa sola atılmış yeri belli olmayanların ise korumaya alınması lazım. Envanterleri korunarak müzeye konulması lazım" diye konuştu.


Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali
Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali

Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:51 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 13:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa'da tarihi mezarların içler acısı hali - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement