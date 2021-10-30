KASKİ'den, İncesu Tahirini Mahallesi'ne içme suyu projesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi'nde mevcut şebeke hatlarının kapasitesini yükselterek, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan su sıkıntısına son verecek projeyi hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje sayesinde bölge halkına kesintisiz ve yeterli miktarda içme suyu temini sağlanacak.

Bölgede çapları yetersiz kalan yaklaşık bin 500 metrelik terfi, isale ve dağıtım şebeke hatları, yeni nesil 160'lık O-PVC borular ile büyütülüyor.

Projenin tamamlanması ile bölge halkı yeterli miktarda sağlıklı ve daha kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak.

Tahirini Mahallesi muhtarı Mustafa Aslan, bir süredir yaşanan sıkıntı sonrası mahalle halkının taleplerini KASKİ yetkililerine ilettiklerini belirterek, "Kısa bir süre sonra çalışma başlattılar. Yaşanan mağduriyet inşallah ortadan kalkacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bölge halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.