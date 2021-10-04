Kastamonu'da Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi - Son Dakika

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Kastamonu'da protesto edildi.

Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açarak, imza kampanyası başlattı.

Platform sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, yaptığı konuşmada, Çin tarafından kamplarda tutulan Doğu Türkistanlılardan haber alınamadığını söyledi.

Çin'in eğitim kampı savunmasının yalan olduğunu ifade eden İlyasoğlu, "Türkiye'de il il dolaşarak Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü anlatmaya çalışıyoruz. Çin 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden bu yana kadar Doğu Türkistan'da her türlü zulüm, işkence, baskı ve katliamlara imza atmıştır. Fakat Çin bununla yetinmemiştir. Doğu Türkistan'daki Türk ve Müslümanların kanına doymamıştır. Yıl 2017'ye geldiğinde Çin, Doğu Türkistan'da binlerce toplama kampı kurarak, milyonlarca insanı toplama kampına almıştır." dedi.

İnsanların toplama kamplarında köle işçi olarak çalıştırıldığını ifade eden İlyasoğlu, "Oradakiler öz ve öz kardeşleriniz. Çin bu ekonomik gücüne Türk ve İslam devletlerinin tüketimleri ile ulaştı. Çin ya bu zulmü durduracak ya da biz ölene kadar bu zulmü dünyaya duyurmaya çalışacağız. Buna asla sessiz kalmayalım." diye konuştu.